Путин допустил голосование на дому по поправкам в Конституцию

Такие меры могут быть приняты на фоне распространения коронавируса.

Президент России Владимир Путин допустил проведение голосования по поправкам в Конституцию на дому. Он заявил, что при принятии решения на первом плане – жизнь и здоровье граждан. Об этом пишут РИА Новости.

По словам главы государства, такие меры могут быть приняты на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Если же ситуация с эпидемиологической точки зрения будет неблагоприятной, то срок голосования отодвинут или разрешат голосовать на дому.

Путин отметил, что поправки в Конституцию востребованы. Он надеется, что россияне поддержут их.

"Мы ведь Конституцию не меняем, мы вносим туда только дополнения", - заявил президент. Он добавил, что сегодня необходимо раскрыть социальный характер государства и "зафиксировать некоторые вещи, которые связаны с обеспечением прав граждан".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно состояться 22 апреля.

Ранее были названы новые симптомы коронавируса.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin