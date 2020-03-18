Названы новые симптомы коронавируса. О них рассказал глава немецкого Институа вирусологии при клинике в Бонне Хендрик Стрик.
По его словам, у 30% инфицированных пациентов наблюдалась диарея. У двух третей — потеря обоняния и вкуса.
Стрик добавил, что большинство зараженных испытывают лишь незначительные симптомы. При этот коронавирус очень быстро распространяется.
Накануне вирусологи спрогнозировали, что пандемия COVID-19 продлится два года.
Ранее жительница Новосибирской области привезла из Парижа коронавирус.
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