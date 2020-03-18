У 30% инфицированных пациентов наблюдалась диарея.

Названы новые симптомы коронавируса. О них рассказал глава немецкого Институа вирусологии при клинике в Бонне Хендрик Стрик.

По его словам, у 30% инфицированных пациентов наблюдалась диарея. У двух третей — потеря обоняния и вкуса.

Стрик добавил, что большинство зараженных испытывают лишь незначительные симптомы. При этот коронавирус очень быстро распространяется.

Накануне вирусологи спрогнозировали, что пандемия COVID-19 продлится два года.

Ранее жительница Новосибирской области привезла из Парижа коронавирус.