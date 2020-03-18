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Жительница Новосибирской области привезла из Парижа коронавирус

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Она почувствовала себя плохо 11 марта.

Жительница Новосибирской области привезла из Парижа коронавирус. Эту информацию подтвердил Минздрав Новосибирской области.

Пресс-служба ведомства сообщает, что пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта.

Симптомы: першение в горле и температура 37,3. 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, - написано в сообщении.
После этого она приехала в Толмачево.

Сразу из аэропорта женщина была госпитализирована в инфекционную больницу. Сейчас её состояние удовлетворительное.

Ранее Сергей Семак обратился к болельщикам "Зенита" в связи с паузой в РПЛ.

Теги: коронавирус, новосибирск, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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