Она почувствовала себя плохо 11 марта.

Жительница Новосибирской области привезла из Парижа коронавирус. Эту информацию подтвердил Минздрав Новосибирской области.

Пресс-служба ведомства сообщает, что пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта.

Симптомы: першение в горле и температура 37,3. 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, - написано в сообщении.

После этого она приехала в Толмачево.

Сразу из аэропорта женщина была госпитализирована в инфекционную больницу. Сейчас её состояние удовлетворительное.

Ранее Сергей Семак обратился к болельщикам "Зенита" в связи с паузой в РПЛ.