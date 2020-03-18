Сергей Семак обратился к болельщикам "Зенита" в связи с паузой в РПЛ

Главный тренер сине-бело-голубых призвал всех заботиться о своем здоровье.

Официальный аккаунт "Зенита" в Instagram выложил видео-обращание главного тренера команды Сергея Семака к болельщикам относительно ситуации с эпидемией коронавируса.

"Дорогие болельщики! Наш клуб очень переживает за здоровье игроков, так же как и за здоровье наших болельщиков. Мы соблюдаем все рекомендации и просим вас также соблюдать их. Не выходите из дома без необходимости и, пожалуйста, соблюдайте правила гигиены. Я верю, что мы обязательно справимся со всем. Будем ждать возвращения большого футбола" - сказал Семак.

Напомним, 17 марта по итогам заседания клубов было принято решение приостановить сезон РПЛ до 10 апреля. Также Российский футбольный союз наложил запрет на проведение всех футбольных соревнований, проходящих под его эгидой.

Ранее стало известно, что игроки и тренерский штаб "Зенита" сдадут тест на коронавирус.

Видео: Instagram / @zenit_spb