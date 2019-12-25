Умерших от COVID-19 похоронят в цинковых гробах

Близким не разрешат с ними прощаться.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала новое "Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей". Документ имеется в распоряжении Piter.TV.

Согласно предписанию, умерших от коронавируса теперь будут хоронить в цинковых гробах. Кроме того, будут строго запрещены похороны и другие ритуальные церемонии прощания.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поручил главам комитетов по здравоохранению и социальной политике издать соответствующие правовые акты. Они должны быть подготовлены 1 апреля.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в городе действует запрет на торжественное празднование свадеб. В этот период времени будут закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС и точек с товарами первой необходимости. Такие меры были приняты в связи с пандемией коронавируса.

По данным на 31 марта, коронавирус официально подтвержден у 98 жителей Петербурга, семеро поправились. Ранее Беглов сообщил о второй смерти пациента с положительным тестом. Он поступил в больницу с инфарктом миокарда.

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