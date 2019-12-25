Глава Петербурга отменил торжественные свадьбы в городе

Губернатор призвал оставаться дома с 28 марта по 5 апреля.

В Петербурге придется отменить торжественные празднования свадеб. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

В городе для ограничения социальных контактов будут закрываться все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, магазинов шаговой доступности и точек с товарами первой необходимости. В связи со всеми новыми ограничениями торжественную регистрацию браков придётся перенести. Губернатор призвал оставаться дома с 28 марта по 5 апреля.

В Петербурге будут недоступны спортивные объекты, учреждения культуры, торговые центры, рестораны и ночные клубы. При этом в РПЦ раскритиковали запрет петербургских властей посещать церкви.