В РПЦ раскритиковали запрет петербургских властей посещать церкви

В правовом управлении считают, что органы власти субъекта не могут ввести такой запрет.

Губернатор Петербурга запретил посещать церкви и мечети в период с 28 марта по 5 апреля. Правовое управление Московской Патриархии считает решение антиконституционным, сообщила пресс-служба.

В правовом управлении отметили, что право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания в целях защиты здоровья граждан может быть ограничено только федеральным законом. Органы власти субъектов РФ таким правом не обладают.

Напомним, что запрет не будет распространяться на священников и персонал храмов и мечетей. Такая мера была принята для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, на следующей неделе будут закрыты все точки общепита.

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