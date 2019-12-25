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В РПЦ раскритиковали запрет петербургских властей посещать церкви
Сегодня, 22:40
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В РПЦ раскритиковали запрет петербургских властей посещать церкви

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В правовом управлении считают, что органы власти субъекта не могут ввести такой запрет.

Губернатор Петербурга запретил посещать церкви и мечети в период с 28 марта по 5 апреля. Правовое управление Московской Патриархии считает решение антиконституционным, сообщила пресс-служба. 

В правовом управлении отметили, что право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания в целях защиты здоровья граждан может быть ограничено только федеральным законом. Органы власти субъектов РФ таким правом не обладают.

Напомним, что запрет не будет распространяться на священников и персонал храмов и мечетей. Такая мера была принята для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

Кроме того, на следующей неделе будут закрыты все точки общепита. 

Фото: pixabay.com 

Теги: рпц, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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