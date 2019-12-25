В РПЦ раскритиковали запрет петербургских властей посещать церкви

Губернатор Петербурга запретил посещать церкви и мечети в период с 28 марта по 5 апреля. Правовое управление Московской Патриархии считает решение антиконституционным, сообщила пресс-служба.
В правовом управлении отметили, что право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания в целях защиты здоровья граждан может быть ограничено только федеральным законом. Органы власти субъектов РФ таким правом не обладают.
Напомним, что запрет не будет распространяться на священников и персонал храмов и мечетей. Такая мера была принята для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме того, на следующей неделе будут закрыты все точки общепита.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )