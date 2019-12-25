Исключение составляет только для священников и персонала.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что губернатор Петербурга запретил посещать церкви и мечети. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Известно, что Беглов подписал соответствующий указ. Запрет на посещение объектов и территории религиозных организаций будет действовать с 28 марта по 5 апреля.

При этом исключение составляют все священники и персонал храмов и мечетей.

Ранее мы сообщали о том, что на Бумажной в очереди за бесплатным антисептиком стоят более 50 человек.

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