Видео: на Бумажной в очереди за бесплатным антисептиком стоят более 50 человек

Во вторник, 24 марта, на Бумажной улице появились баки с антисептиком для всех желающих. И вот уже который день в очереди за ними собирается большое количество человек.
Судя по кадрам, в очереди за антисептиком стоит не менее 50 человек. Дистанцию при этом никто не соблюдает, а в руках у людей можно увидеть не маленькие баночки, а большие бутылки от 1,5 до 5 литров объемом.
Дефицитный товар петербуржцам решил предоставить Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт.
Чем можно заменить антисептик для рук: мнение инфекциониста.
Фото и видео: Piter.TV
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