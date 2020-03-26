  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:46
197
nastya960
Код вставки плеера

Видео: на Бумажной в очереди за бесплатным антисептиком стоят более 50 человек

0 0

Люди приходят с пятилитровыми бутылками.

Во вторник, 24 марта, на Бумажной улице появились баки с антисептиком для всех желающих. И вот уже который день в очереди за ними собирается большое количество человек.

Судя по кадрам, в очереди за антисептиком стоит не менее 50 человек. Дистанцию при этом никто не соблюдает, а в руках у людей можно увидеть не маленькие баночки, а большие бутылки от 1,5 до 5 литров объемом. 

Дефицитный товар петербуржцам решил предоставить Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт. 

Чем можно заменить антисептик для рук: мнение инфекциониста.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: антисептик, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии