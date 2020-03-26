Видео: на Бумажной в очереди за бесплатным антисептиком стоят более 50 человек

Люди приходят с пятилитровыми бутылками.

Во вторник, 24 марта, на Бумажной улице появились баки с антисептиком для всех желающих. И вот уже который день в очереди за ними собирается большое количество человек.

Судя по кадрам, в очереди за антисептиком стоит не менее 50 человек. Дистанцию при этом никто не соблюдает, а в руках у людей можно увидеть не маленькие баночки, а большие бутылки от 1,5 до 5 литров объемом.

Дефицитный товар петербуржцам решил предоставить Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт.

Чем можно заменить антисептик для рук: мнение инфекциониста.

Фото и видео: Piter.TV