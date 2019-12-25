Чем можно заменить антисептик для рук: мнение инфекциониста

Главной темой последних дней, а может быть и недель, по праву можно назвать коронавирус. Заголовки новостей гласят: "Число больных выросло", "Инфекция набирает обороты", "Эпидемию коронавируса назвали угрозой всемирного значения". На этом фоне люди, заботящиеся о своем здоровье, начали массово скупать не только медицинские маски и респираторы, но и дезинфицирующие средства для рук – санитайзеры. Спрос на антибактериальные салфетки и гели вырос так сильно, что спровоцировал дефицит этих товаров в магазинах.

В этом материале Piter.TV расскажет о пяти средствах, которые по своим свойствам могут заменить фирменные антисептики для рук. Также читайте мнение врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Кирилла Фадеева по этому поводу.

Этиловый спирт

Медики утверждают, что 70-ти процентного спирта, который входит в состав санитайзера, достаточно для того, чтобы убить все бактерии на руках. Купить спирт можно во всех аптеках. Для удобства его можно перелить в небольшой флакончик и носить с собой. Однако при постоянном использовании спирт может сильно высушить кожу рук. Поэтому после каждого использования следует увлажнить кожу обычным кремом.

Хлоргексидин

Отличным антисептическим и противомикробным средством является хлоргексидин, в состав которого входит этиловый спирт. В некоторых аптеках этот лекарственный препарат продается в формате спрея, что делает его постоянное использование более удобным. При этом врач-инфекционист Кирилл Фадеев не уверен, что обработка рук хлоргексидином спасет от COVID-19.

Статистики такой официальной нет, то есть официально вам никто не заявит, что хлоргексидин может быть губительным для данного вируса. Медицинский этиловый спирт да, как минимум 70-ти процентный и выше. Он будет обеззараживать не только от вируса. Но не водка. Кирилл Фадеев

Сделать антисептик для рук в домашних условиях

Еще одним выходом из сложившейся ситуации может стать приготовление антисептика для рук в домашних условиях.

Рецепт первый

Смешать 14,5 мл глицерина, 800 мл спирта или алкоголя, градус которого не ниже 70%, 20 мл дистиллированной воды, 42 мл перекиси водорода. Получившуюся смесь перелить в удобную емкость и пользоваться.

Рецепт второй

Смешать 160 мл медицинского спирта (чем больше процент, тем лучше) с гелем алоэ.

Рецепт третий

Смешать одну столовую ложку воды, пять столовых ложек водки, пять капель эфирного масла лаванды, одну чайную ложку сока алоэ и 5 мл хлоргексидина. Получившуюся смесь немного настоять, перелить в удобную емкость и пользоваться.

При этом эксперты-вирусологи отмечают, что ничего не заменит тщательного мытья рук до локтя. Антибактериальные салфетки и гели – предметы второй необходимости. Их нужно применять только тогда, когда рядом нет мыла и горячей воды.

Суматоха у людей вызвана недостаточной информированностью. Грубо говоря, это обычный вирус гриппа. Коронавирус, как вирус гриппа, распространяется, однако он более контактен. Представьте, если больной человек чихает, оставляет на предметах быта свою слюну, а вы приходите и беретесь за эту поверхность, а потом руками начинаете трогать свои слизистые – глаза, нос, рот. Конечно, вы заразитесь. Поэтому руки и нужно обрабатывать. Только ради того, чтобы не заразиться, нужно обрабатывать руки. Кирилл Фадеев

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