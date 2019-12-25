Второй скончавшийся с коронавирусом петербуржец поступил в больницу с инфарктом миокарда

Также у мужчины обнаружили двухстороннюю пневмонию.

В понедельник, 30 марта, стало известно о втором умершем человеке, который скончался в Петербурге, имея диагноз "коронавирус". Оказалось, что помимо этого 55-летний мужчина страдал хроническими заболеваниями и имел проблемы с сердцем. Такие подробности сообщил городской оперштаб.

Известно, что 20 марта мужчина поступил в больницу с повторным острым инфарктом миокарда. После этого врачи также обнаружили у него двустороннюю пневмонию. Тест на COVID-19 показал положительный результат. Из-за развившейся сердечно-легочной недостаточности мужчину перевели на искусственную вентиляцию легких, однако это не помогло.

Напомним, о гибели пациента рассказал Александр Беглов на заседании малого правительства в понедельник. Точную причину смерти мужчины в ближайшее время установят эксперты.

Ранее мы писали, что у двух петербургских врачей подозревают коронавирус.

Фото: Piter.TV