Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов

Глава США затронул в документе и ситуацию с распространением ковида.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подписал указ, прекращающий федеральное финансирование для исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, включая и территорию других стран. При этом иностранные чиновники назвали "проблемными государствами" Иран и КНР. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте администрации из Вашингтона. В пресс-релизе говорится о том, что распоряжение призвано защитить граждан США от возможных инцидентов в сфере биологической безопасности. В том числе речь идет о случаях, которые могли привести к пандемии вируса COVID-19. В документе упоминается о том, что Дональд Трамп уже на протяжении длительного времени полагал, что причиной пандемии вируса коронавирусной инфекции послужила утечка, произошедшая в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Данный указ прекращает текущее и будущее федеральное финансирование опасных исследований ... позволяет исследовательским агентствам США выявлять и прекращать федеральное финансирование других биологических исследований, которые могут угрожать здоровью американцев, общественной и национальной безопасности. публикация Белого дома

Трамп распорядился ввести пошлины в 100% на иностранную кинопродукцию.

Фото: YouTube / GBNews