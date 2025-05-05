Трамп распорядился ввести пошлины в 100% на иностранную кинопродукцию

Глава США сообщил о плачевном экономическом состоянии Голливуда.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе вводит таможенные пошлины в размере ста процентов на иностранный кинематограф. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе общения с журналистами из пресс-пула вашингтонской администрации на Южной лужайке. Иностранный политик указал в социальных сетях ранее, что местная киноиндустрия умирает быстрыми темпами, а другие страны мира предлагают потребителям севозможные стимулы, чтобы переманить кинематографистов и студии из США к себе.

Голливуд разоряется. Это согласованные усилия других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности. Помимо всего прочего, это еще и распространение информации и пропаганды.... немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все фильмы, поступающие в нашу страну и произведенные в других странах. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 2 апреля глава США объявил общественности о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в указанном перечне отсутствует. Универсальные тарифы в размере десяти процентов вступили в законную силу с 5 апреля, а индивидуальные меры - 9 апреля. При этом 9 апреля Дональд Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных администрацией по принципу взаимности, в отношении ряда государств и территорий. В Белом доме заметили, что пауза связана с проведением торговых переговоров. В это время будет действовать универсальный тариф в размере десяти процентов.

Трамп распорядился возобновить работу тюрьмы "Алькатрас", закрытую 62 года назад.

Фото и видео: YouTube / ANI News