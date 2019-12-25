В Иране жестко ответили на заявление Трампа о переговорах

Эбрахим Зольфагари объяснил, почему США не могут выбраться "из этой передряги".

Официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" в Иране Эбрахим Зольфагари жестко ответил на заявление американского президента-республиканца Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с властями из Тегерана. Соответствующие данные опубликовали британские журналисты с телеканала Sky News. По словам экспертов из Исламской Республики, стратегическая мощь вашингтонской администрации, о которой говорил ранее публично лидер Белого дома, в настоящее время превратилась в "стратегическую неудачу".

Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог.. Дошли ли ваши внутренние конфликты до той стадии, что вы ведете переговоры сами с собой? Эбрахим Зольфагари, пресс-секретарь ЦШ ВК Ирана

Напомним, что военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны вооруженного конфликта обмениваются ударами.

