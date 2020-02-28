NYT: США передали Ирану предложение по прекращению конфликта из 15 пунктов

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе направили иранским властям состоящий из 15 пунктов план по прекращению ближневосточного конфликта. Соответствующими данными с читателями поделились журналисты из местной газеты The New York Times со ссылкой на должностных лиц Белого дома. По данным западного СМИ, страной-посредником в передаче плана выступил Пакистан. На текущий момент для прессы остается неясным вопрос того, насколько широкому кругу лиц в руководстве исламской республики был направлен документ. Также не уточняется, будут ли власти из Тегерана использовать план в качестве отправной точки для дальнейших мирных переговоров. По информации от издания, план затрагивает вопросы ракетной и ядерной программ. Также в тексте говорится о свободе судоходства.

Напомним, что 23 марта Дональд Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social о том, что США и Иран в течение последних двух дней провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Политический деятель заверил аудиторию в том, что отдал приказ Пентагону на пять дней отложить нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи заявил информационному агентству IRNA, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию через посредников.

