  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты прокомментировали новый ультиматум Трампа в сторону Ирана
Сегодня, 12:03
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Иран также пригрозил аналогичными мерами США и союзникам в регионе.

Дональд Трамп в своей манере обрушил на Тегеран очередной ультиматум. Если за 48 часов Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства, США начнут уничтожать иранские электростанции. Иран также пригрозил аналогичными мерами США и союзникам в регионе, пишет Telegram-канал "Мейстер". 

Последствия взаимных ударов по энергетической инфраструктуре будут катастрофическими для региона, считают авторы поста. Уничтожение ключевых узлов генерации парализует промышленность, системы водоснабжения и связь для миллионов людей. По мнению экспертов, это уже заявка на погружение в гуманитарную катастрофу. 

Остается лишь надеяться, что угроза останется на уровне риторического давления, но после недавних атак Израиля на газовый комплекс Асалуйе и ударов Ирана по нефтегазовым объектам в Персидском заливе, часы в регионе, кажется, тикают громче, чем когда-либо.

Фото: Белый дом
 

Теги: дональд трамп, мировые новости
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии