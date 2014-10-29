Эксперты прокомментировали новый ультиматум Трампа в сторону Ирана

Дональд Трамп в своей манере обрушил на Тегеран очередной ультиматум. Если за 48 часов Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства, США начнут уничтожать иранские электростанции. Иран также пригрозил аналогичными мерами США и союзникам в регионе, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Последствия взаимных ударов по энергетической инфраструктуре будут катастрофическими для региона, считают авторы поста. Уничтожение ключевых узлов генерации парализует промышленность, системы водоснабжения и связь для миллионов людей. По мнению экспертов, это уже заявка на погружение в гуманитарную катастрофу.

Остается лишь надеяться, что угроза останется на уровне риторического давления, но после недавних атак Израиля на газовый комплекс Асалуйе и ударов Ирана по нефтегазовым объектам в Персидском заливе, часы в регионе, кажется, тикают громче, чем когда-либо. Telegram-канал "Мейстер"

