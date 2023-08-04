Положение Белоруссии фактически предполагает постоянное лавирование между нами и Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о возможной сделке по продаже белорусского рудника американцам минимум за $3 млрд. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", такое желание вполне объяснимо и относиться к нему следует спокойно: положение Белоруссии фактически предполагает постоянное лавирование между нами и Западом, причем Запад тут отнюдь не однороден, и какой-то консолидированной позиции по отношению к Белоруссии там нет.

Эксперты уточнили, что судьба Белоруссии сегодня определяется тем, кто контролирует ее вооруженные силы. А в этой части имеются куда большие возможности, чем большинство соседей этой страны. Это же касается и спецслужб с полицией.

Киев в этом плане готовился заранее, задолго до майдана начав переформатировать свои войска и прочих силовиков в инструмент, способный исполнить любой приказ - особенно против злокозненного москаля, вестимо. В Белоруссии этого нет, и возможности сделок нам во вред резко ограничены. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Telegram / Пул Первого