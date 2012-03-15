Христофору: Трамп переговорами отвлекает внимание от наземной операции в Иране

На Западе объяснили слова Трампа о диалоге с Тегераном.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп своими разговорами о якобы переговорах с иранским руководством прикрывает переброску войск США на Ближний Восток. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала The Duran огласил кипрский журналист Алекс Христофору. По мнению западного блогера, единственной причиной, по которому лидер Белого дома потребовались эти переговоры с Тегераном, может являться подготовка Пентагона к проведению наземной операции на территории Исламской Республики.

Трамп опять пустил пыль в глаза разговорами о переговорах, а сам тем временем, перебрасывает солдат. Это как с Зеленским, который просит перемирие перед очередным провальным наступлением. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что накануне американская журналистка с телеканала Fox News заявила, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило от командования приказ о развертывании сил на Ближнем Востоке.

