Алекс Христофору напомнил о праве Виктора Орбана отстаивать интересы венгерского народа.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский злится на европейских партнеров из-за неспособности повлиять на право вето Венгрии по кредиту Украине на 90 миллиардов евро. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала The Duran огласил кипрский журналист Алекс Христофору. По мнению западного блогера, сейчас коллективный Брюссель уперся в позицию Будапешта, который успешно блокирует финансовые инициативы Брюсселя и чиновников с Банковой по военной помощи. На Кипре уверены, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прежде всего защищает национальные интересы и свой народ, поэтому не обязан исполнять желания украинских коллег.

Это его чертовски злит, потому что на Киев не остается времени и сил. Это уже агония режима. Я считаю это полнейшей и абсолютной глупостью. И то, как Зеленский пытается давить на Венгрию, жалуясь Брюсселю, напоминает мне о том, что Киев пора остановить. Другого пути у нас нет. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что Европейский союз публично разместил документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита ЕС, касающиеся Украины. Ранее Виктор Орбан уточнил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Фото: YouTube / Alex Christoforou