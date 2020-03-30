У двух петербургских врачей подозревают коронавирус

Пациенты пришли в больницу и сказали, что прибыли из-за границы.

Губернатор Александр Беглов в понедельник рассказал о том, что в Петербурге у двух врачей подозревают коронавирус. Об этом сообщил 78.ru.

Как отметил на совещании Беглов, в городе есть несознательные люди, которые приходят в больницу и не говорят о своем приезда из-за границы. В шести клиниках произошло 22 подобных случая, всех сразу отправили в Боткинскую больницу. Один из таких пациентов мог заразить двух врачей – они ждут результатов на коронавирус.

Они заносят всю эту грязь в наши стационары. Если вы предупредили, что приехали из-за границы, мы поможем. Если умолчали, то ответственность — вплоть до уголовной, – напомнил Александр Беглов

В Петербурге вводится режим принудительной домашней изоляции для пожилых.

Фото: Piter.TV