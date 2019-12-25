В Москве с четверга заработает приложение для лечащихся на дому с коронавирусом

Сейчас для пациентов доступна пробная версия приложения.

В Москве с четверга заработает приложение для лечащихся на дому в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Приложение создано местными властями. Об этом заявил министр правительства Москвы Эдуард Лысенко в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".

Цель понятна, потому что это, действительно, подтвержденные диагнозы коронавируса. Главная задача - вместе с пациентом закрепиться, что он не будет выходить прокомментировал чиновник

Специалист объяснил, что на данный момент доступна тестовая версия приложения. Она в закрытом доступе будет предоставляться пациентам, которые выбрали самоизоляцию в домашних условиях, а также подписали соответствующее согласие. При установке приложение запросит у пользователя доступ к геолокации, камере, памяти телефона, звонкам и показателям датчиков гаджета. В приложении можно будет вызвать экстренные службы и прочитать последние новости по теме коронавируса, размещенные на портале мэрии города.

Лысенко заметил, что при помощи приложения власти Москвы постараются добиться от пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией самодисциплины в изоляции.

За последние сутки в России подтвердили еще 500 новых случаев коронавируса.