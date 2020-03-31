В Москве число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на 387 – до 1613 человек.

За последние сутки в России подтвердили еще 500 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в РФ.

В Москве число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на 387 – до 1613 человек. В Санкт-Петербурге заболели 48 человек. Первые случаи зафиксированы в Магаданской и Астраханской областях.

Общее число зараженных коронавирусом по стране выросло до 2 337. За минувшие сутки от инфекции погибло 8 человек, 55 выздоровели. Всего от COVID-19 в России умерло 17 человек. Излечился от болезни 121 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге зарегистрировали 48 новых случаев коронавируса.