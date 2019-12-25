Больше всего новых случаев в Москве — 267.

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 440 случаев заболевания. Они зафиксированы в 35 регионах страны.

Об этом сообщает оперативный штаб. Больше всего новых случаев в Москве — 267. Далее следует Коми — 32, Санкт-Петербург -25, Московская область — 15.

11 человек заразились новым коронавирусом в Саратовской области. В Челябинской и Волгоградской — по семь инфицированных. В Ленобласти, Бурятии и Красноярском крае по шесть заболевших COVID-19.

По пять заражённых — в Тульской области и Краснодарском крае. Четыре - в Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Омской областях.

В Курской, Тамбовской областях и Ханты-Мансийском округе зафиксировано три случая заболевания новым коронавирусом.

Ещё в 16 субъектах страны зарегистрировано по одному или два случая инфицирования.

Ранее мы сообщали, что в России зарегистрировали еще 440 случаев коронавируса.