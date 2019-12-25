В Москве зафиксировано 267 новых случаев.

В России зарегистрировали еще 440 случаев коронавируса. Они зафиксированы в 35 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Москве зафиксировано 267 новых случаев. В республике Коми 32, в Санкт-Петербурге — 27.

За минувшие сутки от новой инфекции погибли семь человек. Общее число зараженных в России на данный момент - 2 777. За всё время от коронавируса в России скончалось 24 человека.

Ранее мы сообщали, что в Москве скончались пять пациентов с коронавирусом. У всех них были сопутствующие заболевания.