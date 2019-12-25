У всех пациентов были сопутствующие заболевания.

В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.

Возраст пациентов — от 61 до 74 лет. Состояние четверых из них поддерживалось аппаратом для искусственной вентиляции легких.

Подчёркивается, что у всех пациентов были сопутствующие заболевания. Это кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое из пяти страдали сахарным диабетом.

У одной из гогибших до этого было диагностировано онкологическое заболевание.

Ранее Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра.