В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
Возраст пациентов — от 61 до 74 лет. Состояние четверых из них поддерживалось аппаратом для искусственной вентиляции легких.
Подчёркивается, что у всех пациентов были сопутствующие заболевания. Это кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое из пяти страдали сахарным диабетом.
У одной из гогибших до этого было диагностировано онкологическое заболевание.
Ранее Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра.
Обсуждение ( 0 )