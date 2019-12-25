Также в регионах будут тестировать на коронавирус всех вернувшихся в Россию из-за границы.

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра друг от друга. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Ограничение касается общественных мест и общественного транспорта. Исключение — поездки на такси.

Постановление вступает в силу с первого апреля.

Также Роспотребнадзор обязал регионы тестировать на коронавирус всех вернувшихся в Россию из-за границы, если у них есть признаки респираторных заболеваний. А также лиц старше 65 лет с подобными симптомами.

Ранее мы писали, что нарушители карантина в РФ начнут получать СМС-уведомления.