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Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Сегодня, 10:29
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matveyvn

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

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Также в регионах будут тестировать на коронавирус всех вернувшихся в Россию из-за границы.

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра друг от друга. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Ограничение касается общественных мест и общественного транспорта. Исключение — поездки на такси.

Постановление вступает в силу с первого апреля.

Также Роспотребнадзор обязал регионы тестировать на коронавирус всех вернувшихся в Россию из-за границы, если у них есть признаки респираторных заболеваний. А также лиц старше 65 лет с подобными симптомами.

Ранее мы писали, что нарушители карантина в РФ начнут получать СМС-уведомления.

Теги: коронавирус, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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