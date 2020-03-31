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Нарушители карантина в РФ начнут получать СМС-уведомления

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О тех, кто прибыл из-за границы и нарушил самоизоляцию, сообщат в фонд соцстрахования и правительство Москвы.

Нарушители карантина в РФ начнут получать СМС-уведомления. Соответствующее поручение сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Министерство здравоохранения с 1 апреля начнет предоставлять в Минкомсвязь данные о заболевших коронавирусом, а также о контактировавших с ними и о гражданах, которые находятся на карантине.

Информацию о случаях нарушения карантинных мер передадут в полицию, Минздрав и Роспотребнадзор.

О тех, кто прибыл из-за границы и нарушил самоизоляцию, сообщат в фонд соцстрахования и правительство Москвы.

Ранее Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС.

Теги: карантин, коронавирус, пандемия, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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