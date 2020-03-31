Госдума одобрила во втором чтении законопроект об отсрочке по уплате налогов

Правительство сможет устанавливать основания для отсрочки и рассрочки по налогам и другим платежам.

Государственная Дума Российской Федерации одобрила во втором чтении законопроект об отсрочке по уплате налогов. Поправки позволят правительству РФ продлевать в этом году срок уплаты налогов.

В том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов и страховых взносов. Также правительство сможет определять срок подачи налоговых деклараций и других документов. Кабинет министров сможет утвердить период для требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней, штрафов и процентов.

Также правительство сможет устанавливать основания для отсрочки и рассрочки по налогам и другим платежам.

Ранее Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС.