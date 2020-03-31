Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Поправки приняты в первом чтении.

Государственная Дума России одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС. Поправки приняты в первом чтении.

По ним правительство сможет вводить режим чрезвычайной ситуации или режим повышенной готовности по всей стране или на её части. Инициативу внесли в Госдуму на прошлой неделе.

Также правительству предлагается ввести мораторий на банкротства предприятий. По новым поправкам правительство сможет возвращать деньги туристам за туры в те страны, в которых ограничен въезд и выезд.

Ранее мы сообщали, что Госдума РФ ускорится из-за плана Путина по коронавирусу.