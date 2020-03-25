Госдума РФ ускорится из-за плана Путина по коронавирусу

Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ускорятся и в приоритетном порядке рассмотрят инициативы президента России Владимира Путина, объявленные ним в обращении к россиянам 25 марта. Володин отметил, что ради этого 26 марта будет созвано экстренное совещание Совета Госдумы, а "поставленные задачи" будут решаться на пленарных заседаниях, которые пройдут на следующей неделе.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин 25 марта обратился к нации в связи с пандемией коронавируса. Глава государства выступил с инициативой о выходной неделе, переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и ряде других мер.

Видео: Youtube/ ParlamentRu