Новую дату голосования по поправкам Владимир Путин не назвал.

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по Конституции нужно перенести. Это решение президент принял в связи с распространения коронавируса.

Для нас первостепенно здоровье граждан, их жизнь, - сказал глава государства.

Новую дату голосования по поправкам Владимир Путин не назвал. Сами изменения в конституцию он оценил как очень важные для общества.

Ранее Главврач больницы в Коммунарке предложил Владимиру Путину готовиться к двум сценариям по коронавирусу.

Видео: YouTube / Правительство России