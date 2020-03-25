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Путин заявил, что голосование по Конституции нужно перенести

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Новую дату голосования по поправкам Владимир Путин не назвал.

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по Конституции нужно перенести. Это решение президент принял в связи с распространения коронавируса.

Для нас первостепенно здоровье граждан, их жизнь, - сказал глава государства.

Новую дату голосования по поправкам Владимир Путин не назвал. Сами изменения в конституцию он оценил как очень важные для общества.

Ранее Главврач больницы в Коммунарке предложил Владимиру Путину готовиться к двум сценариям по коронавирусу.

Видео: YouTube / Правительство России

Теги: голосование по поправкам, коронавирус, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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