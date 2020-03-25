Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по Конституции нужно перенести. Это решение президент принял в связи с распространения коронавируса.
Для нас первостепенно здоровье граждан, их жизнь, - сказал глава государства.
Новую дату голосования по поправкам Владимир Путин не назвал. Сами изменения в конституцию он оценил как очень важные для общества.
Ранее Главврач больницы в Коммунарке предложил Владимиру Путину готовиться к двум сценариям по коронавирусу.
Видео: YouTube / Правительство России
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