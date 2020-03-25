Главврач больницы в Коммунарке предложил Владимиру Путину готовиться к двум сценариям по коронавирусу

Для России лучшим вариантом будет пойти по азиатскому пути.

Главврач больницы в Коммунарке предложил Владимиру Путину готовиться к двум сценариям по вирусу. Специалист заметил, что медики будут рады, если РФ пойдет по пути Китая или Южной Кореи. Азиатский сценарий предполагается быстрое затухание эпидемии.

Однако Денис Проценко заявил, что стране следует готовиться к ситуации, которая сейчас складывается в Италии. При этом варианте развития событий эпидемия инфекции только нарастает. По словам главного врача больницы в Коммунарке, российским медикам необходимо отработать итальянский сценарий развития коронавируса.

Москва по этому пути пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных прокомментировал спикер

Эксперт напомнил президенту России, что сейчас в больнице сотрудники могут превратить 606 коек в 190 реанимационных мест для пациентов. Поднимаются аппараты ИВЛ со складов. При этом больница в Коммунарке станет большим реанимационным центром, который должен собрать лучших специалистов со всего города.

Путин приехал на стройплощадку больницы в Коммунарке.