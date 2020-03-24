Экскурсию главе государства проводил главный врач больницы №40 Денис Проценко.

Президент России Владимир Путин приехал на стройплощадку больницы в Коммунарке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин выслушал доклады о положении дел. Накануне президент участвовал в совещании о ситуации со здравоохранением в России.

Там "решили съездить в больницу в Коммунарке, посмотреть, как там обстоят дела".

Экскурсию главе государства проводил главный врач больницы №40 Денис Проценко.

Ранее Сергей Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News, Правительство России