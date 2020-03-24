Президент России Владимир Путин приехал на стройплощадку больницы в Коммунарке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Путин выслушал доклады о положении дел. Накануне президент участвовал в совещании о ситуации со здравоохранением в России.
Там "решили съездить в больницу в Коммунарке, посмотреть, как там обстоят дела".
Экскурсию главе государства проводил главный врач больницы №40 Денис Проценко.
Ранее Сергей Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса.
Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News, Правительство России
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