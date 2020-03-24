В столице зараженными могут быть до 500 человек.

Сергей Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса. Об этом политик рассказал на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ. По информации от чиновника, новой инфекцией в столице России могут быть заражены до 500 человек. У части из предполагаемых заразившихся еще нет подтвержденных анализов наличия коронавирусной инфекции.

Но мы видим, что где-то реально 80-90% подтвердится…Четыреста-пятьсот, динамика такая высокая, это серьезная история уже прокомментировал Собянин

Глава Москвы добавил, что многие россияне после поездки за границу ушли на самоизоляцию. Собянин рассказал, что есть те, кто чувствует себя хорошо, однако "реально тех, кто болен, их значительно больше".

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в РФ.

Видео: YouTube/Правительство России