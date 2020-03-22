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В правительстве РФ думали о введении жесткого карантина. Информацию опровергли в ИКЦ

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О развитии ситуации РИА "Новости" сообщили в правительстве РФ и ИКЦ.

По данным источника в правительстве РФ, российские власти рассматривали опыт введения более жестких карантинных мер в стране из-за распространения коронавируса. Необходимо наращивание тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции, заявил источник. С этой целью власти продолжают оценивать международный опыт сдерживания вируса.

Однако в информационно-коммуникационном центре опровергли информацию источника РИА "Новостей". Там отметили, что данная инициатива не соответствует действительности.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве не собираются закрывать метрополитен на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, метро невозможно остановить с технологической точки зрения.

Теги: карантин, коронавирус, правительство, россия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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