Власти Москвы не собираются закрывать метро в городе

Цитату мэра столицы приводит ТАСС.

В Москве не собираются закрывать метрополитен на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, метро невозможно остановить с технологической точки зрения. Он отметил, что для того чтобы все сети подземки были в надлежащем состоянии, поезда должны постоянно курсировать и прокачивать воздух. В случае остановки метро еще полгода потребуется на восстановление его работы, добавил Собянин.

Таким образом, мэр Москвы ответил на слухи, циркулирующих в СМИ и телеграм-каналах, связанные с закрытием метрополитена.

Ранее мы сообщали о том, что раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом. Жертвой стала профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Валентина Зубарева.