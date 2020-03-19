Погибла 79-летняя россиянка, работающая профессором в РГУ нефти и газа.

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом. Жертвой стала профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Валентина Зубарева. Об этом сообщили журналисты из "Московского комсомольца".

По информации издания, в связи со смертью сотрудницы вуз закрыт на карантин. Коллеги Зубаревой заявили, что она ходила на работу "вплоть до момента госпитализации". Они вспомнили, что 79-летнюю женщину забрали в больницу 13 марта, а с 14 числа она находилась в частной клинике. Однако уже 16 марта ее пришлось перевести в изолированный бокс в инфекционной больнице Москвы. Сейчас создан список преподавателей и студентов, с которыми контактировала женщина.

Медики считают, что смерть пациентки наступила от множества сопутствующих хронических болезней, которые дополнили пневмонию. В частности, важную роль сыграл сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, легочная гипертензия и цереброваскулярная болезнь.

Собянин выразил соболезнования семье пациентки, погибшей от коронавируса.

Видео:gubkin.ru