Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье пациентки, погибшей от коронавируса. Градоначальник подтвердил первую в России смерть из-за COVID-19.

К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции, - сказал Собянин.

По его словам, пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжёлыми болезнями.

Собянин выразил соболезнования семье погибшей.

Она скончалась в московской инфекционной больнице. Ранее мы сообщали об этом.

Видео: YouTube / Правительство России, fincentermoscow.ru