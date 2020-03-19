  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:11
109
matveyvn
Код вставки плеера

Собянин выразил соболезнования семье пациентки, погибшей от коронавируса

0 0

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье пациентки, погибшей от коронавируса. Градоначальник подтвердил первую в России смерть из-за COVID-19.

К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции, - сказал Собянин.

По его словам, пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжёлыми болезнями.

Собянин выразил соболезнования семье погибшей.

Она скончалась в московской инфекционной больнице. Ранее мы сообщали об этом.

Видео: YouTube / Правительство России, fincentermoscow.ru

 

Теги:
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии