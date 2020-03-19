Смерть женщины наступила из-за пневмонии на фоне очень тяжёлой сопутствующей патологии.

Оперштаб сообщил о смерти в Москве пожилой пациентки с коронавирусом. Ей было 79 лет, её анализ на коронавирус дал положительный результат.

Смерть женщины наступила из-за пневмонии на фоне очень тяжёлой сопутствующей патологии.

Пожилая пациентка имела ряд хронических заболеваний, - прокомментировала главврач Светлана Краснова.

Это сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца. Пациентки оказывали комплексную интенсивную терапию.

Все контактировавшие с погибшей установлены, они находятся под медицинским наблюдением. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжёлых симптомов заболевания.

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