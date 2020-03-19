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Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина

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В ведомстве рекомендуют хорошо упаковать мусор и попросить выбросить его соседей.

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина. Гражданам на карантине категорически не рекомендуется выходить из дома за продуктами. А также в аптеку и выбрасывать мусор.

В ведомстве рекомендуют хорошо упаковать мусор и попросить выбросить его соседей.

14-дневный карантин должны проходить все лица, вернувшиеся из стран с эпидемией коронавируса. Им желательно проживать в отдельном помещении, пользоваться индивидуальной посудой. Родственники также должны находится на домашнем карантине в течении 14 дней.

Ранее мы рассказывали, что коронавирус негативно повлияет на поставки алкоголя в Россию.

Теги: коронавирус, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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