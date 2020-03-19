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Коронавирус негативно повлияет на поставки алкоголя в Россию

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Причина - закрытие границ.

Коронавирус негативно повлияет на поставки алкоголя в Россию. Крупные импортеры алкоголя предупредили закупщиков в РФ о возможных проблемах с поставками. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Причина - закрытие границ в связи с коронавирусом. Сейчас поставщики предлагают заказать самое необходимое в ближайшее время и просят предоплату.

Рестораны и кафе терпят убытки из-за пандемии: посетителей всё меньше, вводятся ограничения.

Ранее Адыгея ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Теги: алкоголь, вино, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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