Причина - закрытие границ.

Коронавирус негативно повлияет на поставки алкоголя в Россию. Крупные импортеры алкоголя предупредили закупщиков в РФ о возможных проблемах с поставками. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Причина - закрытие границ в связи с коронавирусом. Сейчас поставщики предлагают заказать самое необходимое в ближайшее время и просят предоплату.

Рестораны и кафе терпят убытки из-за пандемии: посетителей всё меньше, вводятся ограничения.

Ранее Адыгея ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса.