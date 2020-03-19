Адыгея ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим введен местными властями с 18 марта 2020 года.

Адыгея ввела режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем аккаунте в Instagram.

Ситуацию я держу на постоянном личном контроле прокомментировал чиновник

Кумпилов напомнил, что на данный момент в регионе не зафиксировано ни одного случая инфицирования. Чиновники решили ввести дополнительные меры, направленные на недопущение коронавируса в Адыгею. Кумпилов добавил, что ответственные ведомства ежечасно докладывают ему о распространении инфекции.

Дональд Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса.

Фото и видео: Instagram/Марат Кумпилов

