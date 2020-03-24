Главврач в Коммунарке рассказал Путину о двух сценариях пандемии коронавируса в РФ

При первом вирус растёт, при втором — идёт на спад.

Главврач в Коммунарке рассказал президенту России Владимиру Путину о двух сценариях пандемии коронавируса в РФ. Денис Проценко отметил, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с инфекцией.

Он сказал, что врачи будут рады, если Россия пойдет по "китайскому" или "корейскому" пути.

Президент Путин попросил главврача поделиться мнением о том, как организовать борьбу с COVID-19, ведь он "человек, который сталкивается с этим в поле". Проценко отметил, что есть "итальянский" сценарий и "азиатский".

При первом вирус растёт, при втором — идёт на спад.

Главврач заявил, что его больница в случае всплеска готова принять намного больше больных. По его словам, из 606 коек можно превратить 190 в реанимационные, а также достать аппараты ИВЛ из складов. Так, уверен Проценко, все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром.

Ранее Песков поручил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку.