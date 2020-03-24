Это произошло, когда Путин посещал инфекционную больницу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поручил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку. Он попросил одного из сотрудников больницы сфотографировать Путина на смартфон.

Это произошло, когда Путин посещал инфекционную больницу в Коммунарке. После просьбы о фото пресс-секретарь президента попросил уничтожить этот телефон. Видео с этим моментом опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

По Telegram отправите, там один только контакт — написано "Дима", телефон потом уничтожаете, - сказал чиновник.

Ранее Путин приехал на стройплощадку больницы в Коммунарке.

Видео: Youtube/NBC News, BBC News, CBS News; Telegram/LIFE SHOT