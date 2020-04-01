В Ленобласти задержали беглянку с подтвержденным коронавирусом

Женщина сбежала, как только получила положительный анализ на инфекцию.

В Луге в Ленобласти сотрудники Центра "Э" и полицейский патруль задержали 24-летнюю беглянку с коронавирусом. Об этом сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как выяснилось, гражданка сопредельного государства еще 27 марта сдала анализы на определение коронавирусной инфекции, поскольку обнаружила у себя симптомы ОРВИ. Однако как только девушка узнала, что действительно больна новой инфекцией, сразу же скрылась из Приморского района в неизвестном направлении. Роспотребнадзор объявил заболевшую в розыск, а полиция оперативно установила, что девушка уже едет обратно в Петербург на такси вместе с 42-летним водителем и его сожительницей того же возраста.

Всех троих передали в Боткинскую больницу, устанавливается круг людей, с которыми легкомысленная пациентка могла контактировать. Информация об инциденте будет передана в следственные органы.

Напомним, что в Петербурге зафиксировали 27 новых случаев коронавируса.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти