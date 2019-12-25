В Петербурге зафиксировали 27 новых случаев коронавируса

Всего за сутки в России зафиксировали 440 новых случаев, из них больше всего в Москве – 267.

По данным на 1 апреля в Петербурге зарегистрировали 27 новых случаев коронавируса, еще 6 случаев зафиксировано в Ленинградской области. Об этом сообщил оперштаб.

Всего за сутки в России зафиксировали 440 новых случаев, из них больше всего в Москве – 267.

Всего в Петербурге известно о 125 пациентах с коронавирусом, 2 человека умерли. Всего в стране зафиксировано 2 777 случаев заболевания. За день от коронавирусной инфекции в России скончались семь человек. В результате, число жертв нового вируса в РФ выросло до 24.

Фото: Piter.TV