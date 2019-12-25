Карантин в Петербурге может привести к дефициту сигарет

Табачные заводы в Петербурге и Ленобласти сейчас не работают.

В Петербурге и Ленобласти из-за карантина может начаться дефицит сигарет. У сотрудников трех табачных заводом начался внеплановый отпуск, так как табачную продукцию исключили из списка товаров первой необходимости. Об этом сообщила "Фонтанка".

Возможно, по окончании нерабочей недели все снова вернутся на свои рабочие места. Если, конечно, эта неделя не будет продлена. Тогда, как утверждают сами табачные производители, в городе может наступить дефицит. Это в свою очередь приведет к появлению суррогатных подделок, а государство потеряет миллиарды рублей налогов. В России курят 36 миллионов человек и для них этот товар необходим.

Директор по правовым вопросам компании "Бритиш американ табакко" обратился к главе Петербурга Александру Беглова, чтобы он включил табак в перечень необходимых товаров.

Определен перечень товаров первой необходимости в России.

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