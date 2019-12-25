Определен перечень товаров первой необходимости в России

Список товаров, определяемых в период распространения коронавируса, размещен на сайте правительства.

Правительство России опубликовало список товаров первой необходимости, которые разрешены к реализации за "выходную" неделю с 30 марта по 5 апреля. За исключением продовольствия в список вошли 23 позиции.

В одном перечне нашлось место детским товарам, моющим средствам, туалетным принадлежностям, средствам индивидуальной защиты, медицинским изделиям и дезинфицирующим средствам, зоотоварам, бензину, дизельному топливу, газу, автозапчастям, электрическому оборудованию, кабельной продукции, бытовым приборам, компьютерному оборудованию, садово-огородныым предметам, строительным инструментам и материалам, санитарно-техническим изделиям, товарам для пожаротушения, печатным СМИ, спичкам, свечам, похоронным принадлежностям, очкам и линзам, табачной продукции и товарам, сопутствующим товародвижению (ценникам и кассовым лентам).

Ранее было опубликовано распоряжение правительства России, согласно которому с полуночи 30 марта Россия полностью закрывает свои границы, не только по авиапередвижению, но и по автомобильным, железнодорожным, пешеходным, речным и смешанным пунктам пропуска через границу страны. Также из-за коронавируса COVID-19 будет закрыт сухопутный участок границы с Белоруссией.