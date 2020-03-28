С 30 марта Россия полностью перекрывает границы

Под замок попадут даже границы Союзного государства России и Белоруссии.

Опубликовано распоряжение правительства России, согласно которому с полуночи 30 марта Россия полностью закрывает свои границы, не только по авиапередвижению, но и по автомобильным, железнодорожным, пешеходным, речным и смешанным пунктам пропуска через границу страны. Также из-за коронавируса COVID-19 будет закрыт сухопутный участок границы с Белоруссией.

Ограничения не касаются ряда граждан страны. Подробное распоряжение размещено на сайте правительства. Его подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ранее мы сообщали о том, что Россия с 27 марта прекращает авиасообщение со всеми странами. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте кабинета министров. Росавиация по приказу правительства России приостановит регулярное и чартерное сообщение с другими государствами. Исключением станут рейсы, которые выполняются ради возвращения россиян домой из-за границы.

Видео: Правительство России / YouTube