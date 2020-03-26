Россия с 27 марта прекратит авиасообщение со всеми странами

С 26 марта всех прилетевших из-за границы россиян будут проверять на наличие коронавируса.

Россия с 27 марта прекращает авиасообщение со всеми странами. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте кабинета министров. Росавиация по приказу правительства России приостановит регулярное и чартерное сообщение с другими государствами. Исключением станут рейсы, которые выполняются ради возвращения россиян домой из-за границы.

МИД направит списки граждан РФ, которые хотят вернуть домой из-за границы. Перечень с фамилиями и контактными данными передадут в Минздрав, Роспотребнадзор, Минтранс, МВД и "Аэрофлот". Дипломаты будут помогать туристам из России продлевать срок действия документов в случае необходимости. Также В МИДе будут содействовать в вопросах организации пребывания россиян за границей до их вылета домой.

Минтранс и Росавиация создадут в российских аэропортах с 26 марта пункты досмотра всех россиян, которые прибывают из эпидемиологически неблагоприятных стран. Пассажиры пройдут через термометрию, а также забор биологического материала на выявление коронавируса. Граждане получат уведомление о необходимости самоизоляции на дому в течение 14 дней со дня возвращения в Россию.

